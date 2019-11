La Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains consacre une exposition aux Cités Obscures de Schuiten et Peeters, une série majeure de la bande dessinée. "Mondes (im)parfaits" s'interroge sur les liens entre utopies et dystopies. A découvrir jusqu'au 25 octobre 2020.

Le dessinateur François Schuiten a participé à la scénographie de l'exposition qui sera inaugurée samedi. Les neuf salles du musée ont été transformées en îles utopiques et dystopiques et font dialoguer les oeuvres de Schuiten et Peeters avec le patrimoine du musée ainsi qu'avec les planches et les installations de trois artistes suisses, Sébastien Mettraux, Louis Loup Collet et Thomas Crausaz.

"L'exposition se penche sur la question des mondes idéaux ou cauchemardesques, ou sur l'entre-deux", a expliqué Marc Atallah, directeur du musée, à Keystone-ATS. Chaque salle a son ambiance, ses oeuvres, ses sons et/ou vidéos dédiés. L'exposition est l'une des plus "complexes" jamais organisées à la Maison d'Ailleurs. Elle comporte, bien entendu, plusieurs niveaux de lecture.

A voir, à entendre

Plongé dans d'autres mondes, le visiteur est interpellé et invité à revenir différemment dans le monde réel. "Il y a beaucoup à voir, à entendre, à sentir", résume Marc Atallah. En vrac: 70 planches originales ou dessins de la série les Cités obscures, sept objets anciens tirés de la collection de François Schuiten, des films, des installations, des romans et BD issus des collections du musée.

Les oeuvres de Schuiten et Peeters sont exposées pour la première fois dans un musée suisse. Le dessinateur François Schuiten signe l'affiche originale de l'exposition: une Maison d'Ailleurs transposée dans un monde imaginaire.

La nouvelle exposition ouvre ses portes samedi en fin d'après-midi. Au programme: partie officielle, ateliers pour enfants, quiz pour petits et grands, séances de signatures des deux auteurs belges de BD et, pour terminer, une silent disco sur la place Pestalozzi.

