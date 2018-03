Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 octobre 2013 14:36 21. octobre 2013 - 14:36

Genève - Alexander Frei a eu la main lourde lors du tirage au sort des barrages qualificatifs de la Coupe du monde 2014. Le Portugal en découdra avec la Suède.

Crisitano Ronaldo face à Zlatan Ibrahimovic: l'opposition ne manquera pas de piquant. Les Portugais sont en passe de devenir des spécialistes des barrages, eux qui avaient dû en passer par là tant sur la route vers le Mondial 2010 que sur celle vers l'Euro 2012. Lors de ces deux dernières phases finales, la Selecção avait à chaque fois subi la loi de l'Espagne, en 8es de finale en Afrique du Sud et en demi-finale en Ukraine. La Suède, non qualifiée en 2010, avait atteint les 8es de finale en 2002 et en 2006. Ibrahimovic et ses coéquipiers auront l'avantage de recevoir au match retour le 19 novembre (aller le 15 novembre).

La France respire. Elle sera opposée à l'Ukraine, sans doute la tête de série la moins effrayante de ce tirage. Les Bleus joueront qui plus est le match retour à domicile. Encore doivent-ils régler leurs problèmes internes, notamment l'affaire Patrice Evra. La dernière présence des Ukrainiens en phase finale remonte à l'édition 2006, où Shevchenko et Cie s'étaient hissés en quart de finale après avoir sorti la Suisse aux tirs au but.

L'Islande, deuxième de son groupe derrière la Suisse, n'a pas été gâtée par Alexander Frei, qui a procédé au tirage au sort au siège de la FIFA à Zurich. Gylfi Sigurdsson et ses partenaires devront surmonter l'imposant obstacle croate pour offrir à leur pays la première participation à la Coupe du monde de son histoire.

La Grèce, championne d'Europe 2004 et qui a disputé toutes les phases finales de l'Euro ou du Mondial depuis 2004 à l'exception de la Coupe du monde 2006, recevra à l'aller la Roumanie, dont la dernière apparition remonte à 1998.

