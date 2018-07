Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Angleterre disputera mercredi la troisième demi-finale de Coupe du monde de son histoire.

Les Three Lions ont trouvé la solution pour abattre le mur suédois en s'imposant 2-0 à Samara contre le tombeur de l'équipe de Suisse au tour précédent.

Les Anglais affronteront, à Moscou, le vainqueur de la rencontre Russie - Croatie (20h00). Ils ont fait la différence grâce à leur jeu de tête - ce qui, contre la Suède, est admirable - en frappant par Harry Maguire (30e) et Dele Alli (59e). Mais la palme doit sans doute revenir au gardien Jordan Pickford.

Le dernier rempart d'Everton, déjà décisif dans le 8e de finale contre la Colombie et sa séance de tirs au but si souvent fatale aux Anglais, a sorti les trois parades qu'il fallait pour, d'abord, empêcher Berg d'égaliser (47e), puis pour préserver les deux buts d'avance de son équipe sur un tir de Viktor Claesson (62e) et une reprise de Marcus Berg (71e).

L'issue de cette rencontre correspond bien à la teneur des débats, dominés par une Angleterre joueuse, même si elle n'a pas toujours les moyens techniques pour aller au bout de ses idées. Quelques menues lacunes que l'état d'esprit irréprochable des sujets de Sa Majesté compense largement.

La Suède n'a toutefois pas fait pâle figure dans ce match, loin s'en faut. Bien sûr, plus habitués à défendre qu'à attaquer, les Scandinaves ont dû revoir leurs plans. Et tant mieux, parce que la sélection de Janne Andersson a un certain talent. Une réelle capacité à franchir les rideaux défensifs adverses pour créer le danger.

Mais pas suffisamment, samedi, pour prendre en défaut une Angleterre qui navigue en plein rêve. Ce dernier carré dans un grand tournoi, les Three Lions ne l'avaient plus atteint depuis l'Euro 1996 à domicile. Lorsqu'ils espéraient mettre un terme à "thirty years of hurt" (30 ans de douleur), référence à l'interminable attente depuis le seul titre jamais remporté par l'équipe nationale, à la Coupe du monde 1966.

D'ailleurs, la première fois que les Anglais s'étaient hissés en demi-finale d'un Mondial, justement lors de cette édition à domicile, ils avaient soulevé le trophée. Ils avaient été moins en veine en 1990 face à l'Allemagne.

