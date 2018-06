Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 juin 2018

La Belgique a fait étalage de sa force de frappe samedi à Moscou. Déjà vainqueurs 3-0 du Panama pour leurs débuts à la Coupe du monde, les Diables Rouges ont surclassé la Tunisie 5-2.

Autant dire que tout roule pour l'instant pour la formation de Roberto Martinez, considérée comme l'un des sérieux outsiders de ce Mondial. Il faudra toutefois attendre un véritable test pour vraiment juger des chances des Belges en Russie, eux qui n'affronteront pas toujours des adversaires aussi conciliants que les Tunisiens.

Les Aigles de Carthage, malgré de belles choses et une volonté de toujours aller vers l'avant, ont payé cher leurs erreurs défensives. De bêtes pertes de balle qui ont fait le régal des Belges, et qui ne pardonnent pas face à des joueurs de la trempe d'Eden Hazard ou Romelu Lukaku, auteurs chacun d'un doublé dans l'Otkrytie Arena de Moscou.

Hazard, particulièrement à son affaire, a marqué un penalty dès la 6e minute, qu'il avait lui-même provoqué. Le meneur de Chelsea a doublé la mise peu après la mi-temps à l'issue d'un joli numéro technique.

Lukaku comme Maradona

Romelu Lukaku a, lui aussi, fait parler ses talents de buteur, comme il l'avait déjà fait face au Panama, contre qui il avait également marqué à deux reprises. A noter au passage qu'il n'est pas anodin d'inscrire deux doublés consécutifs en Coupe du monde. Le dernier à avoir réussi cet exploit était un certain Diego Maradona en 1986, en quart de finale contre l'Angleterre puis face à la...Belgique en demi.

Michy Batshuayi a salé l'addition en toute fin de match, qui a tourné au calvaire pour les Tunisiens, eux qui peuvent presque s'estimer heureux de n'avoir encaissé "que" cinq buts.

Avec six points en deux matches et une différence de buts royale (+6), la Belgique est quasiment assurée de disputer les 8es de finale. Elle le sera définitivement si le Panama ne bat pas l'Angleterre dimanche à Nijni Novgorod, chose qui semble assez peu probable. Belges et Anglais pourraient alors se disputer une "finale" dans ce Groupe G, jeudi à Kaliningrad.

