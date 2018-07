Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Malgré un immense Kasper Schmeichel dans la cage adverse, la Croatie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Les Croates ont passé l'épaule aux tirs au but contre le Danemark (1-1 a.p., 3-2 tab.) dans une rencontre qui a valu par son début et son dénouement seulement.

Il a fallu moins d'une minute, 57 secondes exactement, à Mathias Jörgensen pour inscrire - avec le concours du malheureux gardien Danijel Subasic - le premier but de la partie, le plus rapide du tournoi. Et qu'il a fallu moins de trois minutes à Mario Mandzukic pour égaliser en vrai renard des surfaces (4e).

Fermée et sans rythme, la seconde période ne restera pas dans les annales. Le premier tir sérieux, d'Eriksen encore, est tombé à la 72e, mais Subasic n'a eu aucune peine à saisir le ballon. La Croatie, bien moins séduisante que lors de la phase de groupes, a répondu tardivement, sur une percée côté droit de Rebic et un centre que n'a pas su reprendre Perisic (86e), ou un tir de Rakitic juste à côté du poteau (90e+2).

Les prolongations n'ont pas atteint des sommets non plus, jusqu'à une scène de la 114e qui a vu Rebic être lancé sur orbite par Modric et affronter seul à seul Schmeichel. Enfin presque, puisque le Croate a été descendu par-derrière par un Jörgensen même pas expulsé. Mais Modric n'a pas transformé son penalty-balle de match, la faute à un Schmeichel excellent dans l'exercice.

Et le fils de Peter a récidivé dès le premier tir au but de la séance, face à Badelj, puis encore une fois, devant Pivaric. Un penalty et deux tirs au but repoussés en quelques minutes: Kasper Schmeichel avait tout du héros idéal dimanche à Nijni Novgorod. Sauf que Eriksen, Schöne et Nicolas Jörgensen ont tous échoué devant Subasic et qu'Ivan Rakitic, "l'Argovien" de la Croatie, a mis tout le monde d'accord en transformant le cinquième et dernier essai de son équipe.

La Croatie en découdra donc avec la Russie en quart de finale, samedi à Sotchi. Un match que Modric et ses partenaires aborderont dans la peau du grand favori. Mais cela ne garantit nullement la victoire, on l'a vu...

