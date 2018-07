Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2018 13:51 13. juillet 2018 - 13:51

"L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) ne change pas le football, elle le rend plus honnête, plus transparent", a assuré le président de la FIFA Gianni Infantino vendredi.

Le Valaisan a dressé un bilan très positif de ce dispositif utilisé pour la première fois en Coupe du monde.

"Si on regarde la signification du mot progrès, cela signifie qu'il y a eu une amélioration, que les choses ont été rendues meilleures. Donc la VAR est un progrès", a exposé le président de la FIFA lors d'une conférence de presse à Moscou.

Selon lui, il y a eu, avant les deux derniers matches du tournoi, "440 vérifications à ce stade, avec 19 vérifications par la VAR et 16 décisions qui ont été changées". "La VAR ne change pas le football, elle le rend plus honnête, plus transparent", a-t-il clamé.

"Cela a bien fonctionné, nous avions lancé une phase-pilote il y a deux ans et, pour être honnête, j'étais sceptique. Mais nous avons pensé que si on ne faisait pas de test, on ne pouvait pas savoir si cela marcherait ou non", a-t-il rappelé, revendiquant un taux de bonnes décisions de 99,3% grâce à elle, contre 95% sans.

