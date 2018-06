Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

24 juin 2018 - 13:56

Rien ne sera possible pour la Suisse en Russie sans un grand gardien. A en croire son entraîneur Patrick Foletti, Yann Sommer est parti pour réussir une grande Coupe du monde.

Patrick Foletti, quelle est votre analyse des deux premiers matches de Yann Sommer dans cette Coupe du monde ?

"Je suis très heureux de ses performances. Yann s'est imposé une très grande pression. Il entend tout faire pour réussir sa première Coupe du monde dans la peau d'un titulaire. On ne peut rien lui reprocher sur ces deux premiers matches. Il s'est montré très présent et il a donné confiance à ses défenseurs."

N'endosse-t-il pas une part de responsabilité sur les deux buts encaissés par l'équipe de Suisse depuis le début du tournoi ?

"En théorie, chaque but est évitable. Nous les avons bien analysés à la vidéo. Et même s'il y a deux ou trois petites choses que nous pouvons encore améliorer, Yann n'a commis aucune erreur sur la frappe de Coutinho et sur la tête de Mitrovic. Ce furent tout simplement deux beaux buts."

Il devient de plus en plus difficile pour un gardien de s'imposer dans le jeu aérien. Partagez-vous ce constat ?

"Oui. La puissance physique de l'adversaire et la qualité de frappe sur les balles arrêtées compliquent singulièrement la tâche des gardiens. C'est pourquoi Yann a arrêté un choix clair que je partage entièrement. Un choix limpide: Yann a décidé de défendre son but et non l'espace."

