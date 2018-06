Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Nigeria s'est enfin réveillé à la Coupe du monde. Les Africains se sont imposés 2-0 à Volgograd contre l'Islande dans le Groupe D, se relançant pour une qualification pour les 8es de finale.

La victoire des Nigérians tient presque du miracle au vu de ce qu'ils avaient montré samedi dernier contre la Croatie (défaite 2-0), puis durant leur première période face aux Islandais. Une mi-temps durant laquelle ils n'ont rien montré, mais alors vraiment rien du tout, eux qui n'ont pas adressé le moindre tir en direction du portier islandais durant les 45 minutes initiales.

Il faut toutefois croire que Gernot Rohr, l'ancien entraîneur de Young Boys, a trouvé les mots justes à la pause pour mobiliser ses troupes. Méritant enfin leur surnom, les Super Eagles ont affiché un visage autrement plus conquérant après le thé, et cela n'a pas tardé à se concrétiser par un premier but.

Celui-ci a été l'oeuvre d'Ahmed Musa qui, sur un centre de Moses, est parvenu à contrôler le ballon avec un brin de réussite, avant de l'expédier en demi-volée dans le but d'Halldorsson (49e). Cette réussite a décuplé la motivation des Nigérians, qui ont alors multiplié les offensives. Et c'est en toute logique qu'ils ont doublé la mise par Musa, encore lui, après un joli numéro dans les seize mètres islandais (75e).

Des Vikings qui, eux, se sont écroulés physiquement durant la deuxième mi-temps, comme liquéfiés dans la touffeur de Volgograd (30 degrés). Même la star de l'équipe, Sigurdsson, n'est pas parvenu à transformer un penalty, accordé après le recours à l'arbitrage vidéo, et qui aurait pu relancer la partie (83e).

La victoire du Nigeria promet une dernière journée à suspense, mardi dans ce Groupe D. La Croatie est certes déjà qualifiée, mais le Nigeria (3 points), l'Argentine et l'Islande (tous deux à 1 point) peuvent encore prétendre au second ticket pour les 8es de finale.

L'Argentine, qui affrontera le Nigeria à St-Pétersbourg, a encore son destin entre ses mains. Mais Messi et ses coéquipiers ont intérêt à marquer plusieurs fois, histoire d'améliorer leur différence de buts - sapée par leur défaite 3-0 jeudi contre la Croatie -, ce qui leur permettrait de se mettre à l'abri d'un exploit des Islandais contre les Croates à Rostov.

