Ce contenu a été publié le 7 juillet 2018 17:55 07. juillet 2018 - 17:55

Neymar a confié samedi avoir vécu "le moment le plus triste" de sa carrière lors de l'élimination en quart de finale par la Belgique (2-1) qui a mis fin à son rêve de remporter son premier Mondial.

"Je peux dire que c'est le moment le plus triste de ma carrière, la douleur est très grande, parce que nous savions que nous pouvions le faire, nous savions que nous avions une chance d'aller plus loin, de faire l'histoire... mais ce n'est pas pour cette fois", a écrit le no 10 de la Seleção.

Auteur de deux buts en Russie, Neymar a été impuissant face aux Diables rouges, à l'image de son tir pour égaliser dans le temps additionnel que Thibaut Courtois a claqué au-dessus de la barre.

"C'est difficile de trouver de la force pour revenir et jouer au football", a poursuivi le joueur du PSG, devenu l'été dernier le plus cher de la planète (222 mio d'euros).

Neymar, 26 ans, enchaîne en Russie une deuxième désillusion en Coupe du monde, après l'humiliante défaite en demi-finale à domicile contre l'Allemagne en 2014 (7-1). "Très heureux de faire partie de cette équipe, je suis fier de tout le monde. Les Belges ont mis fin à notre rêve mais ne l'ont pas enlevé de nos têtes ni de nos coeurs", a-t-il conclu.

