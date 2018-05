Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 mai 2018 19:19 21. mai 2018 - 19:19

La préparation du Brésil pour le Mondial 2018 a débuté officiellement lundi, avec l'arrivée en grande pompe de Neymar et de onze autres joueurs au centre d'entraînement Granja Comary, à Teresopolis.

Fidèle à son image bling-bling, le joueur le plus cher de l'histoire du football est arrivé en hélicoptère, peu avant midi, en compagnie de Thiago Silva, son coéquipier au PSG, Douglas Costa et Renato Augusto.

En T-shirt et pantalon noir, lunettes de soleil et casquette blanche, il a retrouvé le défenseur parisien Marquinhos, le premier arrivé au QG de la Seleçao, ainsi que Fred, Filipe Luis, Danilo, Gabriel Jesus, Paulinho, Ederson et Fagner.

D'après la Fédération brésilienne (CBF), dix-sept joueurs en tout doivent rejoindre le groupe lundi, cinq autres étant attendus plus tard dans la journée.

Ils seront vingt mardi, Alisson (As Rome), Philippe Coutinho (Barcelone) et Miranda (Inter Milan) ayant été autorisés à se présenter un jour plus tard pour avoir joué dimanche avec leurs clubs respectifs.

Mais la Seleçao ne sera au grand complet que le 28 mai, deux jours après la finale de la Ligue des champions, à laquelle participeront Roberto Firmino (Liverpool), Marcelo et Casemiro (Real Madrid). Ils rejoindront leurs coéquipiers directement à Londres, où les Brésiliens poursuivent leur préparation la semaine prochaine avant de s'envoler en Russie, où ils affronteront la Suisse le 17 juin.

"C'est un sentiment de joie, de reconnaissance du travail bien fait. Nous avons été sélectionnés pour représenter notre pays. C'est un honneur d'être ici à la Granja Comary pour jouer la Coupe du Monde", a déclaré Neymar dans une vidéo publiée sur le site de la CBF.

Les entraînements sur le terrain ne commenceront que mercredi, les deux premiers jours étant réservés aux examens médicaux et à la préparation physique dans la salle de musculation.

Les principales interrogations concernent Neymar: blessé au pied fin février, il n'a pas joué depuis bientôt trois mois, même s'il a repris l'entraînement avec ballon depuis huit jours avec le PSG.

Neuer Inhalt Horizontal Line