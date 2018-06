Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 juin 2018 12:52 28. juin 2018 - 12:52

"Je pense qu'avec cette Coupe du monde, ces stades qui sont tous incroyables, le football va franchir un pas supplémentaire" en Russie, a déclaré Gianni Infantino devant la presse jeudi.

Le président de la FIFA a salué une Coupe du monde "belle et incroyable" à l'organisation "parfaite". Il a toutefois évoqué l'état du terrain du stade de Samara, où la Colombie et le Sénégal qui y jouent jeudi n'ont pas été autorisés à s'entraîner pour préserver la pelouse, qui a montré des signes de faiblesse. "Je vais aujourd'hui à Samara pour vérifier qu'ils coupent la pelouse à la bonne hauteur pour que tout soit parfait", a déclaré M. Infantino.

Le président russe Vladimir Poutine et le patron de la FIFA étaient sur la place Rouge, au coeur de Moscou, pour donner le coup d'envoi d'un match de football entre des pensionnaires d'orphelinats russes. Plusieurs anciens joueurs, parmi lesquels les Espagnols Iker Casillas et Carles Puyol, le Brésilien Ronaldo ou l'Allemand Lothar Matthäus, ont participé à ce match organisé au pied des coupoles colorées de la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, où un "village du football" a été installé pendant la Coupe du monde.

Le président russe a visité le pavillon où le trophée de la Coupe du monde est exposé, avant de symboliquement donner le coup d'envoi de ce match en faisant une passe aux joueurs de chaque équipe.

Le match mettait aux prises les joueurs du FC Totem, une équipe de football dont les membres sont pensionnaires du foyer pour enfants no 1 de Krasnoïarsk (Sibérie), qui ont remporté en 2016 la coupe du monde des enfants issus d'orphelinats et d'écoles-internats, et une équipe d'un Foyer pour enfants moscovite.

