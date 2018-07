Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 juillet 2018 07:53 11. juillet 2018 - 07:53

"Plus belle équipe de la Coupe du monde", "dommage pour le football": les Belges n'ont pas mâché leurs mots au sortir de leur défaite 1-0 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde mardi.

"On rêvait tous de cette finale, a commencé le capitaine Eden Hazard. Mais super content aussi de ce qu'on a fait sur cette Coupe du monde, du chemin parcouru. Je pense qu'on a été peut-être la plus belle équipe de la Coupe du monde. On tombe contre une équipe solide, l'équipe de France, qui ne pratique peut-être pas le plus beau jeu, mais qui est solide défensivement et qui marque quand elle a une ou deux occasions."

L'attaquant de Chelsea aura sans doute besoin de temps pour digérer cette élimination. "On méritait mieux. On a contrôlé le match mais on ne s'est pas créé non plus beaucoup d'occasions parce que la France défend très bien. Lloris fait un superbe arrêt en première période, Courtois en fait un ou deux aussi. Ca a été un match costaud, ça s'est joué sur les détails, comme souvent en demi-finale."

Mais Hazard, formé à Lille, n'est pas non plus trop rancunier. "En tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'aimerais bien que la France gagne. Mais bon, ils nous ont éliminés, donc je suis quand même un peu déçu... Ce serait bien pour l'équipe de France."

Vincent Kompany, lui, a tenu a souligné l'approche du match des Bleus. "On a perdu une demi-finale de Coupe du monde sur une balle arrêtée. Il y avait très peu de différences entre les deux équipes, qui se valent. Mais le corner fait la différence. On a essayé de revenir mais il faut dire que la France a été assez heureuse de se replier, d'être bien organisée, et de partir de cette organisation. On n'a pas vraiment affronté des équipes qui défendent comme la France l'a fait", a déclaré le défenseurs.

Thibaut Courtois n'a pas fait preuve de la même mesure que Kompany: "C'est dommage pour le foot qu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné !", à lâché le gardien. "C'était un match frustrant, la France a joué à rien, a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. A joué en contre-attaque avec Mbappé qui va très vite. C'est leur droit, ils savent que quand l'adversaire joue très bas, c'est là qu'on a eu des problèmes."

Et de conclure sur une dernière charge: "La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend. Contre l'Uruguay, ils ont mis un but sur coup franc et un autre sur une erreur du gardien. Aujourd'hui, un corner. C'est le foot, chacun joue avec ses qualités."

