Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 juin 2018 22:11 22. juin 2018 - 22:11

Mais qui peut encore douter ? Qui ose croire que Xherdan Shakiri n'est pas un footballeur d'exception ?

Le Bâlois a terrassé la Serbie à Kaliningrad dans une rencontre qui signifiait tant pour lui et qui place la Suisse, qui s'est imposée 2-1, dans une excellente position en vue des 8es de finale de la Coupe du monde.

Xherdan Shaqiri a inscrit le but de la victoire à la 90e minute. Lancé parfaitement par Mario Gavranovic, il n'a laissé aucune chance au gardien Vladimir Stojkovic pour offrir un succès qui ouvre les portes du tour suivant à l'équipe de Suisse.

Mercredi à Nizhny Novgorod, un nul suffira pour valider la qualification. La sélection de Vladimir Petkovic pourrait même se permettre de perdre contre les Costariciens, qui sont déjà éliminés, si la Serbie devait s'incliner dans le même temps face au Brésil.

Menée très tôt dans le match - à la 5e minute -, la Suisse mérite son succès grâce à une seconde période de rêve. Elle avait commencé par l'égalisation de Granit Xhaka à la 52e avant d'être couronnée par le raid de Shaqiri.

L'équipe qui avait su, cinq jours plus tôt, défendre admirablement devant le Brésil de Neymar a pris l'eau d'entrée de jeu. L'ouverture du score de la Serbie à la 5e minute sur une tête d'Alexsandar Mitrovic, à la récpetion d'un centre de Dusan Tadic, était la copie conforme d'une action survenue quelques secondes plus tôt sur laquelle Ricardo Rodriguez et Fabian Schär avaient connu les mêmes tourments.

Portés par leur public et par l'euphorie de cette réussite de l'attaquant de Fulham, les Aigles blancs ont vraiment fait mal à une défense suisse qui voyait Schär ne plus ressortir la tête de l'eau pensant un bon moment et ses deux latéraux souvent ébranlés par les percées adverses.

A la reprise, Vladimir Petkovic prenait la décision qui s'imposait. Il introduisait Mario Gavranovic pour Seferovic dans l'espoir de donner enfin du poids à son attaque. Même si le Tessinois n'était pas impliqué dans l'action de l'égalisation, ce choix insufflait un nouvel allant.

La Suisse recollait au score sur une action qui doit beaucoup à Steven Zuber et à Xherdan Shaqiri. La vista du premier et la reprise instantanée du second repoussée par Aleksandar Kolarov ont amené Granit Xhaka à armer cette frappe imparable.

Homme du match, Xherdan Shaqiri trouvait la transversale à la 58e sur une action qui aurait pu emmener deux pays vers le paradis. Replacé dans l'axe après l'introduction de Breel Embolo pour Blerim Dzemaili à la 73e, le Bâlois ne galvaudait pas cette fois une seconde chance d'écrire l'histoire à la dernière minute. Comme Ganit Xhaka sur le 1-1, il célébrait sa réussite avec le signe de l'aigle albanais. Pour une fois, Valon Behrami a dû leur pardonner ce geste qu'il avait réprouvé avec véhémence dans un passé récent.

Neuer Inhalt Horizontal Line