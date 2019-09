Le premier choc de la Coupe du monde 2019 a tourné en la faveur de la Nouvelle-Zélande, double tenante du titre.

Les All Blacks ont remporté 23-13 face à l'Afrique du Sud un match (groupe B) à couper le souffle durant lequel ils ont été sévèrement bousculés mais qu'ils ont su gagner grâce à leur aptitude aux fulgurances.

L'Australie s'est pour sa part fait peur dans le groupe D, mais elle a finalement remporté 39-21, avec le bonus offensif, sa première rencontre contre les Fidji. Les Wallabies, double champions du monde (en 1991 et 1999) et qui font partie des prétendants au titre, ont marqué six essais par Hooper, Hodge, Kerevi, Koroibete et un doublé du talonneur Latu.

La France, elle, a tremblé jusqu'au bout face à l'Argentine, qu'elle a battue 23-21 (groupe A). Mais le XV tricolore a frisé le code alors qu'il menait 20-3 à la mi-temps. Il doit son salut à un drop de Camille Lopez à la 69e.

