L'Australie s'est fait peur, mais elle a finalement remporté avec le bonus offensif son premier match de la Coupe du monde 2019 contre les Fidji, samedi à Sapporo, 39-21.

Les Wallabies, double champions du monde (en 1991 et 1999) et qui font partie des prétendants au titre, ont marqué six essais par Hooper, Hodge, Kerevi, Koroibete et un doublé du talonneur Latu.

Neuer Inhalt Horizontal Line