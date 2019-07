La Suède a pris la troisième place de la Coupe du monde dames. A Nice, les Scandinaves se sont imposées 2-1 contre l'Angleterre dans la "consolante" de deux déçues des demi-finales.

C'est Asllani (11e) et Jakobsson (22e) qui ont placé les Suédoises sur les rails de la victoire. Les Anglaises ont bien cru avoir fait le plus dur en frappant deux fois en une minute, par Kirby (31e) et White (32e). Mais le but de cette dernière a été annulé après recours à la VAR pour une faute de main délicate à siffler.

La finale de ce Mondial opposera, dimanche, les Etats-Unis aux Pays-Bas (17h00).

