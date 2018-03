Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

25 juillet 2011

Natation - Cesar Cielo a accompagné de chaudes larmes son titre sur le 50 m papillon à Shanghai.

Autorisé à nager dans ces Mondiaux trois jours seulement avant leur ouverture après son contrôle positif au furosémide en mai, le Brésilien s'est effondré en larmes dans la piscine après sa victoire en 23''10.

Ce déversement d'émotions, habituel chez Cielo, à la sensibilité à fleur de peau, a été diversement apprécié. Quelques sifflets sont tombés de la tribune des athlètes, comme lors de la remise des médailles, où le Brésilien a encore écrasé quelques larmes.

Le Kényan Jason Dunford, 7e de cette finale, a pointé les pouces vers le bas à l'arrivée en signe de réprobation après le succès de Cielo. Mais le Brésilien a reçu sur le podium le soutien des deux Australiens qu'il a devancés, Matthew Targett (23''28), déjà 2e en 2009 à Rome, et Geoff Huegill (23''35).

"Je me sens comme béni des Dieux", a lâché le Brésilien, qui succède au Serbe Milorad Cavic au palmarès. "Cette médaille d'or est différente des autres", a ajouté celui qui s'était imposé lors des derniers Mondiaux sur 50 m et 100 m libre. "C'était la plus dure à obtenir de ma vie. Cela a été une période difficile, qui m'a permis de tester non seulement mon talent de nageur, mais ma capacité à endurer les attaques."

L'émotion était aussi particulièrement vive après la victoire du Norvégien Alexander Dale Oen sur 100 m brasse. Mais cette fois-ci de manière autrement plus consensuelle. Dale Oen a difficilement réprimé quelques larmes sur le podium, pendant l'hymne norvégien.

Il a rendu hommage aux victimes de l'attentat à la voiture piégée et de la fusillade qui ont fait 93 morts vendredi en Norvège. "Ces derniers jours, nous avons vécu des hauts et des bas", a-t-il déclaré. "Le plus important était de communier avec mes compatriotes. Maintenant la vie reprend et nous n'oublierons jamais les victimes qui resteront à jamais dans nos coeurs".

