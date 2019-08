Jeannin Gmelin ainsi que Roman Röösli et Barnabé Delarze ont rempli une partie de leur contrat aux championnats du monde à Linz-Ottensheim (AUT).

La skiff et le deux de couple se sont hissés en finale, garantissant ainsi à la Suisse une place aux Jeux olympiques 2020 dans chacune des deux catégories.

Les vainqueurs de la Coupe du monde ont été devancés dans leur demi-finale par les Chinois Zhang Liang/Liu Zhiyu et les Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski. Une troisième place qui met tout de même la pression sur un duo très attendu - Röösli et Delarze sont vice-champions du monde en titre - et qui va ainsi devoir hausser le ton très nettement dimanche dans la finale.

Gmelin n'a pas été franchement plus convaincante dans sa course. La championne du monde 2017 et vice-championne du monde 2018 ne pointait qu'au quatrième rang après 500 m, à 1''66 de la troisième place qualificative. Elle s'est toutefois classée au troisième rang final, notamment grâce à l'effondrement de la Danoise Fie Udby, partie trop vite. La victoire est revenue à l'Américaine Sarah Kohler devant la Britannique Victoria Thornley.

