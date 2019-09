Mujinga Kambundji s'est tranquillement qualifiée pour les demi-finales du 200 m aux Mondiaux de Doha, terminant 3e de sa série en 22''81.

Déception en revanche pour Sarah Atcho, éliminée après avoir réussi le 29e temps des séries (23''29).

"Je suis rentrée tard lundi soir, et j'ai peu dormi. Je manquais un peu d'énergie ce matin (réd: lundi) après une longue journée remplie d'émotions", a expliqué Mujinga Kambundji, qui avait manqué la finale du 100 m pour 5 millièmes de seconde la veille.

"Mais une fois sur la piste, ça s'est bien passé. J'étais relax dans le virage, je pensais être bien. Peut-être ai-je sous-estimé mes adversaires", a poursuivi la Bernoise, qui a obtenu la dernière place directement qualificative dans une série gagnée par la Bulgare Ivet Lalova-Collio (22''79).

Aucun motif de satisfaction en revanche pour Sarah Atcho, 4e de la 1re série. La Vaudoise a échoué à 19 centièmes d'une qualification au temps. "C'est dur. J'ai de bonnes jambes. Je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas. Je me sentais vraiment bien en sortie de virage, et pensais pouvoir terminer dans le top 3", a-t-elle lâché.

"Mais dès que j'ai senti mes adversaires revenir sur moi, c'était la crispation totale. Je me suis mise sur l'arrière, et n'arrivais plus à avancer", a analysé Sarah Atcho, qui assurait ne pas s'être mis plus de pression après les forfaits de Marie-Josée Ta Lou et Dafne Schippers dans sa série.

Des forfaits qui, ajoutés à celui de la championne du monde du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce, pourraient servir les intérêts de Mujinga Kambundji. La Bernoise détient désormais le 5e chrono dans la liste des engagées avec ses 22''26 des championnats de Suisse. "Tant mieux pour moi si j'ai trois adversaires en moins", a-t-elle rigolé.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.