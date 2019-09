Mujinga Kambundji pourrait bien remplir à elle seule - ou presque - l'objectif fixé par Swiss Athletics pour les Mondiaux de Doha.

La Bernoise vise deux finales en individuel, sur 100 et sur 200 m, et compte faire de même au sein du relais 4x100 m.

Quatrième dans les trois disciplines aux Européens de Berlin l'été dernier, Mujinga Kambundji a poursuivi sa progression cette saison, même si elle ne s'est pas (encore?) montrée aussi rapide sur 100 m en 2019 (11''00) qu'en 2018 (10''95). "J'ai beaucoup d'espoirs et beaucoup de confiance. Je fais partie des meilleures", lâche-t-elle.

"J'ai conservé mon état de forme de la fin août", souligne la médaillée de bronze du 60 m des Mondiaux 2018 en salle. "J'ai même progressé de quelques pourcents par-ci par-là, en explosivité, en vitesse. Je me sens vraiment très bien" glisse la Bernoise, qui entrera en lice samedi sur 100 m (séries dès 15h30 heure suisse), comme Salomé Kora et Ajla Del Ponte.

Mujinga Kambundji figure au 6e rang de la liste des engagées sur 200 m grâce à son record de Suisse réalisé lors des championnats nationaux (22''26), et au 7e sur 100 m. Une médaille est-elle envisageable? "Je ne sais pas", soupire-t-elle. "Mon but, c'est d'abord d'aller en finale. Si j'y parviens, l'objectif sera de monter sur le podium. Comme toutes mes rivales..."

Hâte d'en découdre

La Bernoise de 27 ans a en tout cas hâte d'en découdre. "Je suis vraiment contente que ça commence. J'attendais ça depuis longtemps. Je suis même impatiente depuis quelques semaines", salive-t-elle, persuadée que la coupure opérée après le meeting de Bellinzone le 1er septembre ne l'a pas perturbée.

"D'habitude, j'ai deux semaines sans compétition avant un grand championnat. Là, c'est un peu plus long. Mais ma dernière phase de compétition était très intense avec les championnats de Suisse (réd: 23/24 août), le meeting de Zurich et celui de Bellinzone", rappelle-t-elle. "Je suis ravie d'avoir pu m'accorder deux jours de repos avant de reprendre gentiment ma préparation."

Mujinga Kambundji ne compte en tout cas pas privilégier l'une des trois épreuves auxquelles elle va prendre part: "Je vais d'abord disputer le 100 m à fond (réd: demi-finales et finale dimanche), puis le 200 m à fond (séries lundi, finale mercredi prochain), puis le relais à fond (séries le vendredi 4 octobre, finale le 5)."

Kora vise les demi-finales

Deux de ses partenaires du 4x100 m seront également en lice samedi sur 100 m, avec des ambitions plus mesurées. "Je veux m'approcher de mon meilleur temps et me qualifier pour les demi-finales", lâche la St-Galloise Salomé Kora, qui a décroché son ticket pour les JO de Tokyo grâce à ses 11''13 de La Chaux-de-Fonds à la fin juin. "J'ai connu des difficultés durant l'été. Mais je me sens à nouveau bien."

Ajla Del Ponte, qui a quant à elle bénéficié d'une invitation de la Fédération internationale (IAAF), se montre plus évasive. "Mon but, c'est d'améliorer mon meilleur temps (réd: 11''20, un chrono réalisé l'an passé), de montrer que je suis en forme et que j'ai progressé", explique la Tessinoise, qui se réjouit d'ores et déjà de disputer le tant attendu relais.

