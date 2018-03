Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 septembre 2011 15:52 02. septembre 2011 - 15:52

Aviron - L'épreuve du skiff poids légers des championnats du monde de Bled, en Slovénie, a permis à la Suisse de monter sur le podium.

Pamela Weisshaupt a en effet remporté la médaille d'argent, battue uniquement par la Brésilienne Fabiana Beltrame, qui a dominé la course de la tête et des épaules dès le départ. La Zurichoise, championne du monde 2008 et 2009, doit sa place sur le podium à un très bon finish, puisqu'elle ne pointait qu'au 5e rang après 1000 mètres de course.

Sur la ligne, Weisshaupt est arrivée plus de 3 secondes après la nouvelle reine de la discipline. Swiss Olympic regrette sans doute que le skiff poids légers ne soit pas au programme des JO de 2012...

Chez les messieurs, le quatre sans barreur poids légers a terminé au 6e rang, loin derrière un podium Australie, Italie et Grande-Bretagne. Après le soulagement de la qualification pour les Jeux de Londres, le Genevois Lucas Tramèr et ses coéquipiers Simon Schürch, Simon Niepmann et Mario Gyr ont peut-être été victimes d'une sorte de décompression, au cours d'une finale très rapide.

Pour participer à l'aventure olympique, le double scull d'André Vonarburg, Florian Stofer, Jérémy Maillefer et Nico Stahlberg va devoir arracher son billet dans la finale B. L'objectif est simple: avoir au moins une équipe derrière lui sur la ligne.

Neuer Inhalt Horizontal Line