2 août 2013 20:40

Genève - Ryan Lochte a vécu une soirée de rêve aux Mondiaux de Barcelone.

En moins de deux heures, l'Américain a décroché deux médailles d'or sur 200 m dos et lors du relais 4 x 200 m, signant également le meilleur temps des demi-finales sur 100 m papillon.

Lochte n'était pourtant pas arrivé au sommet de sa forme à Barcelone, lui qui avait décidé de relâcher la pression après les JO de Londres. Sa première course dans le bassin du Palau Sant-Jordi, 4e sur 200 m libre, avait aussi laissé penser qu'il n'était pas au mieux. Cette impression initiale fut toutefois rapidement balayée par le New Yorkais.

Avant son doublé de vendredi soir, il avait déjà décroché cette semaine un titre (200 m 4 nages) et une médaille d'argent (4 x 100 m libre). No 1 de la natation US depuis la retraite de Michael Phelps, Lochte affiche désormais à son palmarès 22 médailles mondiales, dont 15 en or.

Vendredi sur 200 m dos, Lochte est devenu le deuxième nageur de l'histoire à remporter le titre mondial au moins trois fois dans cette épreuve (2007, 2011, 2013), imitant ainsi son compatriote Aaron Peirsol. Vainqueur en 1'53''79, il a devancé le Polonais Radoslaw Kawecki.

Et sur le relais 4 x 200 m libre, Lochte et ses coéquipiers Conor Dwyer-Charles Houchin-Ricky Berens ont parfaitement tenu leur rang pour s'imposer facilement en 7'01''72 devant la Russie et la Chine. Ce relais reste ainsi une chasse gardée des Américains, désormais quintuples champions du monde et triples champions olympiques en titre.

Un peu plus tôt dans la soirée, sur 200 m brasse, le Hongrois Daniel Gyurta est devenu le premier nageur à réussir le triplé mondial sur cette distance. Egalement champion olympique, le nageur de Budapest a devancé Marco Koch, qui a enfin débloqué le compteur de l'Allemagne à Barcelone. Vainqueur en 2'07''23, Gyurta a par ailleurs battu de cinq centièmes son propre record d'Europe, qui datait des Jeux de Londres.

Dans la même épreuve chez les dames, la Russe Yuliya Efimova a, elle, décroché son premier titre international. Elle a triomphé en 2'19''41, devançant la Danoise Rikke Moller Pedersen, qui avait établi en demi-finale un nouveau record du monde (2'19''11) mais qui n'a pas pu confirmer en finale.

Finalement, sur 100 m libre, l'Australienne Cate Campbell a été sacrée en 52''34. La nageuse de 21 ans a dominé la Suédoise Sarah Sjostrom (52"89) et la championne olympique néerlandaise Ranomi Kromowidjojo (53"42).

Star de ces Mondiaux, Missy Franklin n'est pas parvenue à décrocher un 5e titre, échouant à cinq centièmes du podium. A la décharge de l'Américaine de 18 ans, elle s'alignait dans l'une de ses "moins bonnes" disciplines.

