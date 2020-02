Mathieu van der Poel (25 ans) s'est livré à une impressionnante démonstration lors des Mondiaux à Dübendorf. Le Néerlandais a conquis son troisième titre mondial après 2015 et 2019.

Dans des conditions très difficiles, Van der Poel n'a laissé aucun espoir à ses adversaires. Il a pris la tête dès le départ et s'est rapidement retrouvé seul devant sur l'exigeant parcours boueux et glissant tracé sur l'aérodrome militaire de Dübendorf, balayé par le vent et la pluie.

Le petit-fils de Raymond Poulidor est vraiment un champion polyvalent, lui qui brille aussi en VTT (champion d'Europe 2019) mais aussi sur la route puisqu'il a notamment gagné l'Amstel Gold Race l'an passé. Il nourrit d'ailleurs de grosses ambitions pour les prochaines classiques printanières d'avril.

Loin derrière lui, à 1'20, la médaille d'argent est revenue au surprenant Britannique Thomas Pidcock, âgé de 20 ans seulement. Le champion du monde juniors de l'an passé a devancé toute l'armada belge, qui a dû se contenter du bronze avec Toon Aerts (à 1'45).

Comme prévu, les Suisses n'ont joué aucun rôle en vue. Leur meilleur représentant, Timon Rüegg, s'est classé treizième. Simon Zahner et Nicola Rohrbach ont respectivement fini 21e et 22e.

