Objectif atteint pour les Suisses: l'équipe dirigée par Bernhard Fluck a pris la 6e place de la qualification aux Mondiaux de Stuttgart. Elle a ainsi obtenu son billet pour les JO de Tokyo 2020.

Ce sera la deuxième fois consécutive qu'une équipe suisse sera au rendez-vous olympique. Les Suisses disputeront mercredi la finale par équipes, alors que Pablo Brägger (9e) et Oliver Hegi (12e) seront en lice jeudi dans la finale des 24 meilleurs pour le concours général.

Brägger, Hegi, Eddy Yusof, Christian Baumann et Benjamin Gischard ont accumulé 251,400 points pour rejoindre la finale des huit meilleurs pays pour la quatrième fois de suite aux Mondiaux. Comme l'an passé à Doha, aucun Helvète n'a par contre pu se qualifier pour une finale à un agrès, mais cela ne constitue qu'un léger bémol. Le succès de l'équipe constituait la priorité, et le mot d'ordre était la stabilité avant le risque. Le plan a parfaitement fonctionné.

Les Suisses ont pris un excellent départ à la barre fixe et au sol, avant de connaître quelques soucis au saut de cheval où Baumann a évité de peu la chute et Hegi a dû quitter l'engin. Cette mésaventure a été digérée aux anneaux et au saut, avant un finish remarquable aux barres parallèles qui a permis aux Helvètes de dépasser les Etats-Unis, Taïwan et la Corée du Sud pour accrocher le top 6.

L'homogénéité dans l'équipe a constitué un atout décisif. Les cinq athlètes ont contribué à ce succès et méritent leur billet pour le Japon l'été prochain.

La qualification a été remportée par la Russie, devant la Chine tenante du titre et le Japon. Ces trois pays sont les favoris dans la course aux médailles.

