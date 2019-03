Monthey a retrouvé une défense et le chemin de la victoire. Après leurs deux défaites contre les Geneva Lions et Fribourg Olympic, les Valaisans ont redressé la tête.

Ils se sont imposés 94-71 face aux Starwings à Birsfelden pour à la fois offrir à leur nouveau coach Patrick Pembele un premier succès dans ce championnat et pour consolider leur place parmi les six premiers. Il a été acquis grâce à une seconde période fort aboutie et à un collectif extrêmement bien rodé avec six joueurs à 10 points ou plus.

La journée fut, en revanche, bien maussade pour Boncourt. Battus 97-88 à Lugano qui a pu compter sur un Xavier Bollard remarquable avec ses 38 points et son 5 sur 6 derrière la ligne, les Jurassiens ont réalisé une mauvaise opération dans la lutte pour la sixième place.

Une lutte que Pully Lausanne regarde de très loin. Dans sa salle, le cancre de la Ligue s'est incliné 84-76 devant SAM Massagno pour concéder une huitième défaite de rang.

Neuer Inhalt Horizontal Line