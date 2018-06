Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 15:18 25. juin 2018 - 15:18

La commune de Montreux (VD) prend des mesures pour limiter les nuisances sur le trajet entre le festival de jazz et la gare (photo prétexte).

A l'occasion du Montreux Jazz Festival (MJF) qui débute vendredi, la commune de Montreux (VD) a prévu différentes mesures préventives pour limiter les nuisances dues aux festivaliers sur leur chemin de retour vers la gare. Parmi elles, des spots et des WC.

Au bout de la nuit, il peut arriver que les festivaliers ne respectent pas suffisamment le voisinage, en se montrant bruyants, voire en commettant des incivilités. Soucieuse de pallier autant que possible ces désagréments, la commune a renforcé les mesures de prévention et d'accompagnement, d'entente avec Police Riviera et le MJF, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Le dispositif comprend notamment la pose d’éclairages aux escaliers de la gare et aux escaliers de Jacob. Des spots avec un éclairage dissuasif à détection seront installés pour la durée du festival; en effet, les fêtards s’arrêtent volontiers dans ces lieux lorsqu’ils sont peu éclairés.

Sensibilisation

La commune a également prévu de poser quatre WC provisoires supplémentaires à des endroits stratégiques entre le site du MJF et la gare. Ils viennent compléter les quatre déjà installées chaque année devant la gare. Par ailleurs, la zone sera nettoyée prioritairement chaque matin.

De son côté, Police Riviera prévoit, comme habituellement lors du festival, un effort particulier en fin de nuit dans le secteur de la gare. Enfin, la commune, en collaboration avec le MJF, a prévu un accompagnement et une sensibilisation des festivaliers au respect du voisinage lors du trajet du petit matin entre le site du Festival et la gare de Montreux.

Neuer Inhalt Horizontal Line