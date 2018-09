Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 12:00 20. septembre 2018 - 12:00

La Montreux Tattoo Convention accueille de vendredi à dimanche 160 tatoueurs des quatre coins de la planète. L'an dernier, plus de 10'000 personnes s'étaient réunies sur trois jours pour découvrir le travail de ces artistes.

Pour cette quatrième édition de la manifestation, les organisateurs annoncent des tatoueurs des cinq continents parmi lesquels le Suisse Mathieu Kesselring, le Japonais Nobu Isobe, le Canadien Pascal Malorni ou la Roumaine Simina. Les organisateurs souhaitent que tous les styles soient représentés.

Le public pourra également découvrir une exposition de peintures et de photographies ou prendre part à des concerts. Des concours de tatouages, de Miss pin up et de Mister bearded sont en outre organisés.

Le dimanche 23 septembre, et pour la première fois, le public choisira à l'applaudimètre la famille la plus Rock'n Roll. Elles sont encore dix sur les rangs après une première sélection.

www.montreuxtattooconvention.ch

