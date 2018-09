Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Steve Morabito et Sébastien Reichenbach ont été retenus pour la redoutée course en ligne des Mondiaux sur route d'Innsbruck (23-30 septembre).

Un troisième grimpeur valaisan, Kilian Frankiny, sera de la partie dans l'épreuve-reine en Autriche. Mathias Frank, Michael Schär et Patrick Schelling représenteront également la Suisse dans cette course.

Swiss Cycling a sélectionné pas moins de 28 coureurs et coureuses pour ces championnats du monde. Parmi eux, les polyvalents Jolanda Neff et Alexandre Balmer. La St-Galloise cherchera à faire oublier sur la route sa décevante 4e place obtenue à Lenzerheide lors des récents Mondiaux de VTT, alors que l'espoir chaux-de-fonnier (18 ans) partira en quête d'un doublé après être devenu champion du monde junior de VTT. Le très expérimenté Michael Albasini, 7e de la course sur route élite l'an dernier à Bergen, a par ailleurs renoncé à une sélection en raison du profil trop montagneux de l'épreuve (4670 m de dénivellation).

Balmer sera également en lice dans le contre-la-montre chez les M19. Stefan Küng et Silvan Dillier ont quant à eux comme prévu été retenus pour le "chrono" élite, dans lequel leurs chances de médaille sont très minces. A noter également les présences des Bernois Marc Hirschi et Gino Mäder, qui auront un coup à jouer dans la course sur route M23. Le premier est champion d'Europe en titre de la catégorie, alors que le deuxième a terminé 3e du récent Tour de l'Avenir.

