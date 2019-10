Le gouvernement s'est réuni spécialement mercredi et a décidé d'organiser des obsèques nationales pour Karel Gott et de proclamer une journée de deuil national (archives).

Le chanteur tchèque Karel Gott, très populaire en Allemagne, est décédé à 80 ans, a annoncé sa femme mercredi. Surnommé "Sinatra de l'Est", il a notamment interprété en 1975 la chanson de la série télévisée pour enfants "Maya l'Abeille".

"Avec une très grande tristesse dans mon coeur, j'annonce que mon mari bien-aimé Karel Gott est mort mardi juste avant minuit, après une longue et grave maladie", a écrit Ivana Gottova sur le site web du chanteur. "Il est parti chez lui, paisiblement endormi, entouré de sa famille". M. Gott avait indiqué le mois dernier qu'il souffrait d'une forme aiguë de la leucémie. Il y a quelques années il avait été traité avec succès pour un cancer.

Le gouvernement s'est réuni spécialement mercredi et a décidé d'organiser des obsèques nationales pour M. Gott, probablement à la cathédrale Saint-Guy de Prague, et de proclamer une journée de deuil national, à une date qu'il n'a pas précisée.

Funérailles nationales

Les dernières funérailles nationales célébrées en République Tchèques ont été celles de l'ancien président Vaclav Havel en 2011.

Egalement connu comme le "Divin Karel" en raison de sa voix de ténor, Gott avait été désigné 42 fois "chanteur le plus populaire" par l'enquête annuelle tchèque "Rossignol d'Or". Il a enregistré près de 300 disques et CD, dont il a vendu des millions d'exemplaires dans une vingtaine de pays. Il a notamment interprété en 1975 la chanson de la série télévisée pour enfants "Maya l'Abeille".

Il a chanté aussi "Pretty Woman" de Roy Orbison et "Forever Young" du groupe Alphaville, mais la plupart de ses chansons originales ont été écrites par des compositeurs tchèques.

Né le 14 juillet 1939 à Pilsen (Bohême occidentale), Karel Gott a été dans les années 1960 le premier chanteur de variétés d'un pays de l'Est à se produire régulièrement en Occident. Passionné de nombreux genres, du rock 'n' roll à l'opéra en passant par le pop, le blues et le country, il a abandonné en 1959 sa profession de monteur électricien pour se consacrer à la musique. Il était aussi peintre et occasionnellement acteur.

