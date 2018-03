Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 juin 2010 00:03 20. juin 2010 - 00:03

Mexico - Carlos Monsivais est décédé samedi à Mexico à l'âge de 72 ans des suites d'une infection pulmonaire, a annoncé le ministère de la Santé. Il était l'un des écrivains les plus prolifiques et populaires du Mexique.

Cet intellectuel tour à tour essayiste, journaliste, scénariste ou encore acteur était notamment l'auteur de "Dias de guardar' (1971), un ouvrage sur le massacre de Tlatelolco, le 2 octobre 1968, quand des soldats ont tiré sur des manifestants réunis sur la Place des Trois Cultures ("Tlatelolco") à Mexico.

La fusillade avait fait 44 morts, selon le bilan officiel contesté par les associations de défense des droits de l'Homme, qui évoquent plus de 300 victimes.

Monsivais était si populaire que le poète José Emilio Pacheco, qui a reçu l'an dernier le prix Cervantes, sorte de "Nobel" des lettres hispaniques, avait dit un jour qu'il était le seul écrivain "que les gens reconnaissent dans la rue".

Début mars, Monsivais avait présenté sa dernière oeuvre "Apocalipstick", compilation de chroniques de la capitale mexicaine, quelques semaines avant d'entrer en soins intensifs le 2 avril.

Neuer Inhalt Horizontal Line