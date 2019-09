Le photographe et réalisateur Robert Frank est décédé à 94 ans (archives).

Robert Frank, monument de la photographie, est décédé à 94 ans, rapporte mardi le New York Times. L'Américano-Suisse était surtout connu pour son livre "Les Américains", chef d'oeuvre en noir et blanc de portraits publiés à la fin des années 50.

Robert Frank est né en 1924 d'un père allemand et d'une mère bâloise à Zurich. Il se forme à la photographie à Zurich et à Genève. Entre 1941 et 1947, il travaille notamment comme photographe de plateau.

Après son arrivée aux Etats-Unis, il travaille brièvement comme photographe de mode pour "Harper's Bazaar", mais préfère le reportage. Ses images paraissent dans des magazines suisses et internationaux comme "DU", "Life", "Paris-Match" ou "Stern", pour lesquels il voyage en Amérique du Sud et en Europe.

En 1955, il obtient une bourse à la Fondation Guggenheim, qui lui permet de sillonner pendant deux ans les Etats-Unis avec son Leica. Il prend près de 28'000 photos et en sélectionnera 83 pour en faire un livre, "Les Américains", d'abord publié en France, puis aux Etats-Unis avec une préface de Jack Kerouac. Le regard sans concession et le sens de la composition du photographe rendront l'ouvrage mythique.

Beatniks et Rolling Stones

Dans les années 1960, Robert Frank se détourne de la photographie au profit du film. Proche de la "Beat-generation", il réalise "Pull My Daisy" (1959), basé sur une pièce de Kerouac. Une vingtaine de films suivront.

Le plus connu reste un film que presque personne n'a vu: "Cocksucker Blues" (1972) sur les Rolling Stones en tournée, sexe et drogues inclus. Le groupe voulait le faire interdire, craignant une mauvaise publicité. Un juge a alors proféré un jugement de Salomon: le film ne pourra être montré qu'en présence de son réalisateur.

Dans les années 1980, Robert Frank revient à la photographie. En 2009 et 2010, une grande rétrospective lui a été consacrée par la National Gallery of Art à Washington et le Jeu de Paume à Paris.

