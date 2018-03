Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 avril 2012 12:25 04. avril 2012 - 12:25

Directeur de Sciences-Po Paris et membre du Conseil d'Etat, Richard Descoings a été retrouvé mort mardi dans une chambre d'hôtel de New York. La police a ouvert une enquête, mais n'a pas trouvé de "preuve d'acte criminel". Le président français Nicolas Sarkozy a salué la carrière d'un "grand serviteur de l'Etat".

Agé de 53 ans, Richard Descoings, diplômé de l'ENA, dirigeait Sciences Po Paris depuis 1996 et avait été nommé en 2000 conseiller d'Etat. Il se trouvait à New York pour une conférence de présidents d'université organisée sous l'égide de l'ONU. Il ne s'est pas présenté mardi matin à l'ouverture de cette conférence, a-t-on dit de source proche de la police.

Pas de signe d'effraction

Il n'y avait aucun signe d'effraction mais des éléments laissant penser que de l'alcool avait été consommé, et qu'il avait pu y avoir quelqu'un d'autre dans la chambre à un certain moment, a-t-on indiqué de même source.

Une famille séjournant dans la chambre voisine au 7e étage de l'hôtel a dit avoir entendu les voix de plusieurs personnes provenant du côté de la chambre de M. Descoings, tard lundi soir.

Hommages

A Paris, élèves et enseignants de Sciences Po ont rendu hommage à leur directeur, "Richie", un homme "extraordinairement populaire" et qui "aimait passionnément" l'institution. Une foule silencieuse s'est réunie dans la matinée dans le hall de la prestigieuse école qui forme une partie des élites françaises et que M. Descoings avait profondément transformée en 16 ans.

Début 2009, Richard Descoings avait été chargé par Nicolas Sarkozy d'engager une concertation pour préparer une réforme des lycées.

Sa réforme la plus emblématique a été l'invention d'un dispositif pionnier permettant de préparer des élèves de quartiers populaires, enfants d'ouvriers ou d'employés, au concours d'entrée à Sciences Po, très sélectif. Depuis 2001, 860 étudiants ont pu intégrer l'école par cette voie avec un taux de réussite équivalent à celui des autres étudiants.

