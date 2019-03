Google a dévoilé mardi une série de modifications apportées aux résultats de son moteur de recherche européen. Cette initiative est destinée à amadouer l'UE, qui s'apprête à infliger mercredi une nouvelle amende au géant américain pour abus de position dominante.

Le groupe de la Sillicon Valley avait déjà écopé en 2017 d'une amende de 2,4 milliards d'euros (2,7 milliards de francs au cours actuel) par la Commission européenne, pour avoir favorisé son service de comparaison de prix "Google Shopping" dans les résultats de recherche. Il avait alors été sommé de modifier son comportement, sous peine de nouvelles amendes.

Le responsable des affaires internationales de Google a déclaré que, depuis lors, l'entreprise "écoute attentivement les réactions de la commission, ainsi que d'autres organismes". "En conséquence, au cours des prochains mois, nous ferons d'autres mises à jour de nos produits en Europe ", a-t-il ajouté sur son blog.

90% du marché contrôlé

Google a dit qu'il testait un nouvel affichage des résultats de recherche qui permettrait à certains rivaux d'avoir une position plus visible sur les pages de résultats. Le changement s'appliquerait aux agrégateurs d'achats ainsi qu'aux sites de conseils aux touristes et aux voyageurs tels que Trip Advisor et Yelp.

Ce changement, actuellement à l'essai, ajouterait un onglet présentant les rivaux de Google en haut de la page Web afin d'augmenter leur trafic.

Cette solution s'ajoute aux efforts déjà faits pour corriger Google Shopping, dans lequel les résultats ont été modifiés pour afficher des liens vers des sites de comparaison d'achats concurrents, tels que Kelkoo.

Les résultats de recherche de Google sont très prisés sur Internet, le géant américain contrôlant environ 90% du marché de la recherche en Europe, selon les données de l'UE.

Neuer Inhalt Horizontal Line