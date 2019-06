Le Grand Conseil fribourgeois a accepté mercredi une motion demandant une évaluation des élèves alémaniques en fin de premier cycle seulement. La démarche met le doigt sur la difficulté, parfois, d'harmoniser les systèmes scolaires dans le canton.

La motion des députés lacois PLR Christine Jakob et UDC Ueli Johner-Etter a été avalisée par 57 voix contre 31 et quatre absentions. Elle a donné lieu à des échanges s'appuyant en partie sur le clivage linguistique. Le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen, en charge de l'instruction publique, a plaidé contre le texte.

La motion met en lumière une contradiction. En effet, dès la rentrée prochaine, les écoles de l’enseignement obligatoire de langue allemande travailleront sur la base du Lehrplan 21 (LP21), ont rappelé les motionnaires.

Selon la recommandation du rapport spécifique intitulé "Evaluer", émis par la Conférence des directeurs alémaniques de l’instruction publique (D-EDK), le bulletin scolaire devrait contenir au plus tôt à la fin du premier cycle (2e classe primaire) une évaluation des performances.

La raison en est que, selon les motionnaires, les élèves de ce degré présentent de grandes différences par rapport au développement de leurs apprentissages, et parce qu’il conviendrait également de leur éviter une pression sur les résultats qui serait trop précoce et non adaptée à leur âge.

Points de situation

L’instrument d’évaluation élaboré dans le cadre d’un groupe de travail cantonal, et développé sur la base du plan d’études, prend en compte l’accompagnement orienté vers l’encouragement des élèves. Il prévoit des points de situation et des retours réguliers qui permettent aux élèves de réfléchir à leurs apprentissages et de poursuivre leur développement.

Selon les motionnaires, la décision de principe de fin 2018 de la Direction de l’instruction publique (DICS), relative à l’évaluation et au bulletin scolaire au premier cycle dans un but d’harmonisation entre les deux régions linguistiques, est contraire aussi bien à la recommandation de la Conférence des directeurs alémaniques de l’instruction publique qu’à la philosophie de base du Lehrplan 21.

Les deux députés sont d’avis que le canton de Fribourg, avec ses deux plans d’études distincts et ses différences linguistiques et culturelles, devrait aussi autoriser deux modèles différents de bulletins scolaires dans le domaine de l’instruction publique.

Pas nécessaire

Par conséquent, les motionnaires demandent qu’une évaluation sommative avec des appréciations n’intervienne pour la première fois dans le bulletin scolaire de la partie alémanique qu’à la fin du premier cycle.

Pour Jean-Pierre Siggen, la nouvelle loi scolaire, entrée en vigueur en 2015, ainsi que son règlement, contiennent toutes les dispositions légales nécessaires permettant de procéder à une évaluation harmonisée et équivalente pour les élèves germanophones et francophones du canton de Fribourg.

Selon lui, les deux services de l’enseignement obligatoire de la DICS collaborent étroitement et veillent à une mise sur pied harmonisée des dispositions légales en prenant en considération les spécificités linguistiques régionales. Le Conseil d'Etat dispose d'un an pour donner suite à la motion.

