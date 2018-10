Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 octobre 2018 08:54 20. octobre 2018 - 08:54

Andrea Dovizioso (Ducati) a signé samedi sur le circuit de Motegi la pole-position du Grand Prix du Japon en MotoGP.

Déjà dominateur lors des trois premières séances d'essais libres, l'Italien a réalisé un chrono de 1'44''590 lors des qualifications. Il s'élancera dimanche devant le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) et l'Australien Jack Miller (Ducati Pramac), respectivement battus pour 68 et 137 millièmes de seconde en Q2.

Quadruple champion du monde dans la catégorie-reine, Marc Marquez n'a quant à lui réalisé que le 6e temps, 0''299. L'Espagnol partira dimanche de la deuxième ligne derrière Cal Crutchlow (LCR Honda) et Andrea Iannone (Suzuki). Marquez peut remporter le titre s'il ne concède pas plus de deux points à Dovizioso, et s'il termine dans les points en cas de victoire de Valentino Rossi (Yamaha). Ce dernier sera 9e sur la grille.

Thomas Lüthi a pour sa part signé le 23e et antépénultième chrono dans la première partie des qualifications. Le Bernois, qui partira en huitième ligne, a perdu un peu plus de huit dixièmes de seconde sur son coéquipier italien Franco Morbidelli (17e).

Neuer Inhalt Horizontal Line