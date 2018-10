Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 octobre 2018 06:06 28. octobre 2018 - 06:06

Les pilotes suisses engagés en Moto2 ont signé leur meilleur résultat de la saison dimanche au GP d'Australie.

Dominique Aegerter et Jesko Raffin ont terminé respectivement 6e et 8e d'une course gagnée par Brad Binder. Parti en 4e position sur la grille, Aegerter (KTM) a tenu le choc au sein du peloton de tête sur le circuit de Phillip Island. Le Bernois, qui n'a toujours pas de contrat pour 2019, a même pointé au 2e rang après le premier quart de l'épreuve. Il n'a certes pas pu se mêler à la lutte pour la victoire, mais n'a échoué qu'à 1''533 de la troisième marche du podium occupée par l'Espagnol Xavi Vierge (Kalex) et à 2''482 seulement du vainqueur du jour, qui pilote lui aussi une KTM.

Jesko Raffin (Kalex) a en revanche manqué son départ reculant de la 10e à la 15e place dans les deux premiers tours. Mais le Zurichois a su augmenter considérablement son rythme pour terminer à moins de 2''5 de Dominique Aegerter, une année après avoir obtenu un sensationnel 4e rang sur le circuit australien. Le champion d'Europe de Moto2 s'est notamment permis le luxe de dépasser les deux premiers du championnat du monde, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex/12e) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM/11e).

Malgré cette contre-performance, Francesco Bagnaia conserve une certaine marge sur ses poursuivants au championnat à deux courses de la fin. L'Italien compte 36 longueurs d'avance sur Miguel Oliveira, son dernier rival dans la lutte pour le titre, et 95 sur le Sud-Africain Brad Binder qui a cueilli dimanche son troisième succès de la saison. Dominique Aegerter pointe au 17e rang avec 40 unités, alors que Jesko Raffin affiche désormais 9 points à son compteur (23e place au championnat).

