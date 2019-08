Thomas Lüthi (Kalex) a effectué une mauvaise opération à Brno au GP de République tchèque en chutant dès le 4e tour. Le Bernois voit l'Espagnol Alex Marquez (Kalex) s'envoler au championnat Moto2.

Seulement 12e sur la grille, Lüthi a figuré au 6e rang après quelques virages. Mais il n'était plus que 10e au terme du premier tour. C'est dans cette position qu'il est parti à la faute en perdant l'avant à l'entrée du virage no 5.

Ce deuxième zéro pointé après le GP d'Argentine lui coûte cher: vainqueur de la course après avoir mené d'un bout à l'autre, Marquez possède désormais 33 points d'avance sur le Bernois.

Le petit frère du champion du monde MotoGP a fêté son cinquième succès lors des six dernières courses. Il a devancé l'Italien Fabio di Giannantonio (Speed Up), pour la première fois sur le podium dans cette catégorie, et un autre Italien, Enea Bastianini (Kalex).

Dominique Aegerter (MV Augusta) n'a pu faire mieux que 21e. L'autre Suisse engagé en Moto2 s'élançait de la dernière ligne.

Neuer Inhalt Horizontal Line