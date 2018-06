Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 juin 2018 15:22 30. juin 2018 - 15:22

Thomas Lüthi (Honda) n'a pu faire mieux que le 22e et avant-dernier chrono dans les qualifications du GP des Pays-Bas en MotoGP.

Le Bernois a concédé 2''401 au poleman Marc Marquez samedi après-midi à Assen. Toujours en quête d'un premier point depuis ses débuts en MotoGP, il est resté "scotché" en avant-dernière position lors de toutes les séances chronométrées.

Thomas Lüthi avait terminé 23e des trois premières sessions d'essais libres, et a "profité" du forfait de son équipier Franco Morbidelli pour gagner un rang samedi lors de la dernière séance d'essais libres puis dans les qualifications. Seul le Belge Xavier Simeon s'est montré plus lent que lui. A noter que Franco Morbidelli doit renoncer à la course de dimanche, lui qui s'est fracturé un os de la main gauche samedi matin.

Leader du championnat du monde, Marc Marquez a signé samedi sa première pole position de l'année, la 75e de sa carrière et la 47e dans la catégorie-reine. L'Espagnol a devancé de 0''041 le Britannique Cal Crutchlow (Honda) et de 0''059 l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), qui complètent la première ligne. Quatrième, Andrea Dovizioso (Ducati) a lui aussi concédé moins d'un dixième de seconde (0''079) dans une séance de qualifications à suspense.

