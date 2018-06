Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juin 2018 16:15 16. juin 2018 - 16:15

Thomas Lüthi (Honda) s'élancera en 24e position sur 26 pilotes lors du GP de Catalogne MotoGP sur le circuit de Montmelò, près de Barcelone. Jorge Lorenzo (Ducati) a signé la pole position.

Lüthi, en panne de confiance après les remous qui plombent son équipe et l'incertitude qui concerne son avenir, n'a laissé derrière lui que le Français Sylvain Guintoli (Suzuki) et le Belge Xavier Simeon (Ducati). Son coéquipier Franco Morbidelli a été plus rapide d'une demi-seconde, ce qui lui a donné le 18e rang.

Devant, la lutte pour la pole a été très serrée. Récent vainqueur en Italie - son premier succès avec Ducati -, Lorenzo a confirmé en se montrant le plus rapide en 1'38''680. Il a précédé son compatriote espagnol Marc Marquez (Honda) de 0''066 et l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) de 0''243. Lorenzo n'avait plus été en pole depuis Valence en 2016, quand il était encore chez Yamaha.

En Moto2, Dominique Aegerter (KTM) a déçu en obtenant seulement le 24e temps des qualifications, à 1''306 du meilleur chrono établi par le Français Fabio Quartararo (Speed Up). Alex Marquez et Marcel Schrotter, tous deux sur Kalex, ont complété la première ligne.

Neuer Inhalt Horizontal Line