Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 18:30 03. mars 2018 - 18:30

Thomas Lüthi a encore beaucoup à apprendre. Le Bernois a terminé dernier de la dernière journée d'essais officiels de MotoGP à Losail (QAT), là où débutera le championnat du monde le 18 mars.

Lüthi et sa Honda privée ont signé le 23e et dernier temps, tournant deux secondes plus lentement que le Français Johann Zarco. Il a également perdu près d'une seconde sur son coéquipier Franco Morbidelli (12e). L'Italien, champion du monde Moto2 la saison passée et donc lui aussi rookie au plus haut niveau, a du reste dominé Lüthi lors de chacune des séances d'essais.

Le Bernois préfère toutefois ne retenir que le positif de ces tests hivernaux. "Il y a quatre semaines, en Malaisie, je découvrais tout. Puis, à Buriram, j'ai fait d'immenses progrès avec la moto. Et, ici, nous avons continué de progresser chaque jour. Le bilan d'ensemble est bon. Je suis confiant pour la saison."

