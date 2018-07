Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 juillet 2018 16:04 14. juillet 2018 - 16:04

Rien de nouveau sous le soleil pour Thomas Lüthi (Honda): le Bernois est resté loin des meilleurs lors des qualifications du GP d'Allemagne MotoGP au Sachsenring. Il partira en 22e position dimanche.

Cette saison, durant laquelle il n'a pas marqué le moindre point au championnat, s'avère bien difficile pour le pilote suisse. Sur le circuit allemand, il n'a devancé que deux adversaires, le Tchèque Karel Abraham et le Belge Xavier Simeon, tous deux sur Ducati.

Devant, la lutte pour la pole position a été très chaude entre les ténors de la catégorie. Et c'est Marc Marquez (Honda) qui a signé le tour le plus rapide en 1'20''270. L'Espagnol est vraiment dans son jardin au Sachsenring, où il a décroché la pole neuf fois de suite!

Pas besoin de chercher le nom du favori pour la course: Marc Marquez, évidemment, lui qui a gagné huit fois consécutivement sur ce circuit. Mais ce ne sera pas une promenade: les écarts ont été faibles et le Grand Prix devrait être très disputé. La menace viendra en premier lieu des Ducati de Danilo Petrucci (à 0''025) et Jorge Lorenzo (à 0''057).

Dominique Aegerter (KTM) a dû se contenter d'un modeste 23e rang en Moto2, à 0''923. Le Bernois semble en panne de confiance. L'Italien Mattia Pasini (Kalex) partira de la pole position. Il aura à ses côtés ses compatriotes Luca Marini et Francesco Bagnaia, également sur Kalex.

