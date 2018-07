Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

15 juillet 2018

Incroyable Marc Marquez (Honda): l'Espagnol a remporté la course MotoGP du Grand Prix d'Allemagne. Sur le Sachsenring, le prodige au no 93 s'est imposé pour la neuvième année consécutive!

Marquez est décidément chez lui sur le court et spectaculaire circuit situé dans l'est de l'Allemagne. Il n'y a pas été battu depuis 2010. Et à chaque fois, il a cumulé pole position et victoire! Une fois en 125 cm3, deux fois en Moto2 et désormais à six reprises dans la catégorie reine.

Avec un cinquième succès en 2018, Marquez mène désormais le championnat avec 46 points d'avance. Il peut donc partir en vacances l'esprit libre. Derrière lui, les Yamaha de Valentino Rossi et Maverick Vinales ont complété le podium.

Thomas Lüthi (Honda), qui a brièvement occupé la 15e place, a reculé ensuite pour finir 17e. Le Bernois n'a ainsi toujours pas inscrit de point cette saison. La pause estivale - prochaine course à Brno le 5 août - ne pourra que lui faire du bien.

