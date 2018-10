Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 12:13 26. octobre 2018 - 12:13

Dani Pedrosa (33 ans) a signé un contrat de deux ans comme pilote de test pour KTM. L'Espagnol quittera la MotoGP au terme de la saison, après 13 ans dans la catégorie reine.

Pedrosa a gagné 54 Grands Prix dans sa carrière, dont 31 en MotoGP. Il a été trois fois vice-champion du monde (2007, 2010, 2012) en MotoGP et a fêté trois titres mondiaux dans d'autres cylindrées (2003 en 125 cm3, 2004 et 2005 en 250 cm3).

Cette saison est plus difficile pour le coéquipier de Marc Marquez dans l'équipe officielle Honda. Il n'occupe que le 11e ragn provisoire du championnat et n'est jamais monté sur le podium. En 2017, il avait encore gagné deux courses (Espagne et Valence) et avait accumulé sept autres places parmi le top 3.

