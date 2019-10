Après avoir été identifié dans plusieurs cantons suisses, le moustique-tigre est dans celui de Fribourg. Importé par des véhicules, l'espèce se trouve très souvent sur les aires d'autoroutes, comme au restoroute de la Gruyère, explique le spécialiste Peter Lüthy.

"Quand il sort des véhicules, le moustique-tigre ne se déplace pratiquement pas. Au cours de sa vie (4 à 6 semaines), son rayon de mouvement est de 100-150 mètres de son lieu de naissance. Alors quand on le cherche, on le trouve, comme c'est le cas à Fribourg", a déclaré Peter Lüthy dans une interview à La Liberté parue vendredi.

Selon le professeur émérite de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), "il ne ne faut pas paniquer mais il est important qu'une surveillance soit effectuée et que les informations circulent entre les médecins, les cantons et les pays. C'est grâce à ça que les autorités peuvent prendre les mesures appropriées".

Peter Lüthy a ajouté que la population du moustique-tigre sera certainement de "plus en plus dense". Selon lui, "la hausse des températures allonge la période de reproduction. Le moustique-tigre est de moins en moins exposé aux basses températures et pourrait passer l'hiver sous nos latitudes."

