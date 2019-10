Les sauces aux épices "Stubb's Original BBQ Sauce" et "Stubb's Hickory Bourbon BBQ Sauce" contiennent de la moutarde qui n'est pas déclarée. L'importateur suisse Ethno & Company AG a retiré les deux produits de la vente et ordonné un rappel.

L'importateur a informé le laboratoire cantonal de Zurich et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), précise celui-ci dans un communiqué mercredi. Un danger pour les gens allergiques à la moutarde n'est pas exclu. L'OSAV recommande à ces personnes de ne pas consommer ces sauces.

Les produits concernés portent les numéros d'articles 26265 et 26260. Toutes les unités avec la date de durabilité minimale du 04/09/2022 ou une date plus proche, respectivement la date de durabilité minimale du 20/05/2022 ou une date plus proche, ne devraient pas être consommées par des gens allergiques. Elles sont disponibles aux points de vente Coop, Coop Pronto, Denner et Manor.

Neuer Inhalt Horizontal Line