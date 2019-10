L'exécutif communal est l'autorité compétente pour fixer la date des votations communales, a rappelé mercredi le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer. La Municipalité a fixé le 21 juin 2020 pour revoter sur l'appartenance communale de la ville.

Le Conseil municipal considère que le processus mis en place par la Feuille de route du 4 février 2015, adoptée conjointement par le Conseil-exécutif du canton de Berne, le Gouvernement jurassien et le Conseil municipal de Moutier demeure valable. Le laps de temps, qui va jusqu'en juin 2020 "est par ailleurs suffisamment long pour permettre de mener à bien les discussions qui devront avoir lieu".

"Il serait opportun de supprimer le vote par correspondance", a déclaré devant la presse Valentin Zuber, membre du Conseil municipal désormais président de la délégation aux affaires jurassiennes. "Toutes les mesures de surveillance, qui ne ralentiraient pas exagérément le processus, seront bonnes à prendre", a-t-il ajouté.

Valentin Zuber, qui ne sera plus désormais porte-parole de Moutier Ville Jurassienne, a toutefois tenu à rappeler que le scrutin de 2017, co-organisé par le canton de Berne avait été particulièrement surveillé.

Maire en retrait

La législation d'exception mise en place pour la votation du 18 juin 2017 devra être reproduite, a ajouté Valentin Zuber. Outre une plus grande implication de la Confédération, "nous souhaitons aussi impliquer les partenaires à Moutier, comme les partis politiques et le législatif".

"Les griefs du tribunal ne mettent d'ailleurs pas fondamentalement en cause la surveillance opérée par la Municipalité, mais plutôt la communication du maire", a expliqué Valentin Zuber. Le Conseil municipal a décidé de créer une délégation aux affaires jurassiennes qui sera présidée par Valentin Zuber. Marcel Winistoerfer restera en retrait car "on m'a reproché une trop grande intrusion et implication", a-t-il déclaré.

