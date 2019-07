Les dirigeants de l'Hôpital du Jura bernois et de l’Hôpital du Jura vont se pencher sur l'avenir du site de Moutier (archives).

L'avenir du site hospitalier de Moutier passe entre les mains des hôpitaux du Jura bernois (HJB) et du Jura (H-JU). Les dirigeants des deux établissements remplacent le groupe de travail intercantonal chargé de trouver une solution pour pérenniser le site prévôtois.

Le groupe intercantonal, auquel appartenaient déjà les dirigeants de l'HJB et de l'H-JU, s'est notamment prononcé en faveur d'une spécialisation de Moutier (BE) autour de la psychiatrie, rappellent vendredi les deux hôpitaux. Il est également prévu de proposer des prestations ambulatoires spécialisées, une unité de médecine interne et une prise en charge des personnes âgées.

"Les professionnels de la santé, les spécialistes en psychiatrie, les responsables de l'HJB et de l'H-JU (directions et conseils d'administration) se sont prononcés unanimement et favorablement pour cette nouvelle orientation", soulignent les deux hôpitaux dans leur communiqué.

Ce scénario a toutefois été critiqué par le gouvernement bernois. Celui-ci a déploré qu'aucune solution prévoyant le maintien d'une offre globale de soins aigus somatiques n'ait été retenue. Il a aussi regretté que l'option d'un partenariat public-privé n'ait pas été étudiée pour développer l'hôpital. Ces remarques, qui n'entraient pas dans le cahier des charges du groupe intercantonal, seront traitées à l'avenir par les dirigeants de l'HJB et de l'H-JU.

Indépendance politique

L'objectif est désormais d'affiner la piste d'un réseau santé mentale intercantonal, en évaluant notamment "les investissements futurs, les incidences sur le statut du personnel issu des différentes entités et la répartition du capital-actions", précise le communiqué. Une étude de faisabilité doit être menée d'ici la fin de l'année, dont les conclusions seront rendues au plus tard début 2020.

L'avenir de l'hôpital de Moutier est une question particulièrement sensible alors que l'appartenance cantonale de la ville n'est pas clarifiée. A plusieurs reprises, les gouvernements bernois et jurassiens se sont attaqués à ce sujet.

L'HJB et l'H-JU assurent vouloir identifier des pistes indépendamment de la question institutionnelle. "Les dirigeants des hôpitaux se concentreront sur la suite du dossier de manière opérationnelle totalement indépendante des questions politiques", affirment-ils.

