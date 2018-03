Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 mars 2018 12:05 09. mars 2018 - 12:05

Ragnhild Mowinckel occupe la tête du géant d'Ofterschwang après la première manche.

En vue ces dernières semaines, avec notamment deux médailles d'argent aux JO de Pyeongchang, la Norvégienne devance la locale de l'étape, Viktoria Rebensburg.

L'Allemande accuse 44 centièmes de retard. Elle est suivie par l'Italienne Marta Bassino (à 0''56 de Mowinckel) et l'Américaine Mikaela Shiffrin (à 0''60). La Française Tessa Worley, à la lutte avec Rebensburg et Shiffrin pour le globe du géant, est plus loin (10e à 1''44).

Avant la seconde manche, programmée dès 14h30, les Suissesses se trouvent à bonne distance du top 10. Lara Gut pointe au 16e rang (à 1''80), deux places devant Wendy Holdener (18e à 2''12).

