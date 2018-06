Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Nouveau podium pour Mujinga Kambundji sur 200 m. Lors du meeting World Challenge d'Ostrava, la Bernoise a fini 3e derrière Dafne Schippers et Murielle Ahouré en 22''78.

Mujinga Kambundji est-elle abonnée à la troisième place dans les meetings internationaux? Troisième à Rome en 22''76 dans un meeting estampillé Diamond League, la sprinteuse bernoise a maintenu son niveau en République tchèque en courant deux centièmes moins vite que dans la Ville éternelle.

Marie-Josée Ta Lou avait été la plus forte à Rome, c'est cette fois Dafne Schippers qui l'a logiquement emporté. La Néerlandaise n'a pas eu besoin de forcer son talent avec un chrono de 22''52. Elle a devancé de huit centièmes l'Ivoirenne Murielle Ahouré.

Pour Mujinga Kambundji, la perspective de décrocher une médaille lors des Européens de Berlin se fait de plus en plus forte, même si bien des choses peuvent se produire avant le mois d'août. La sprinteuse de Köniz n'aura pas le temps de récupérer puisqu'elle sera présente samedi au meeting Citius de Berne sur 100 m.

Echevarria va loin

Mais la plus belle performance de la soirée est à mettre au crédit de Juan Miguel Echevarria. Le grand espoir cubain, âgé de 19 ans, a réussi la MPM avec un bond à 8m66 à son 3e essai, après des sauts à 8m40 et 8m54. Echevarria a ainsi effacé la marque de référence 2018 (8m58), établie le 31 mai à Rome par le Sud-Africain Luvo Manyonga, champion du monde en titre et deuxième avec un saut à 8m31.

Dimanche, Echevarria avait frappé un grand coup avec un bond à 8m83 à Stockholm. Mais son saut, à seulement 12 cm du record du monde Mike Powell (8m95), n'a pu être homologué en raison d'un vent trop fort (+2,1 m/s).

Enfin, l'Américain Justin Gatlin, champion du monde en titre, s'est imposé sur 100 m dans un temps médiocre de 10''03.

