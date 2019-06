Murat Yakin retourne, comme attendu, à Schaffhouse en Challenge League. Le Bâlois était déjà actif sur le banc schaffhousois durant huit mois en 2017.

Le FC Schaffhouse connaît ainsi un nouveau changement d'entraîneur. Moins de quatre mois après que Jürgen Seeberger a remplacé Boris Smiljamic, il a été prié lui-même de prendre la porte. Murat Yakin était le premier choix de Roland Klein, qui est devenu propriétaire du club et qui possède 91,79 % de la SA du stade.

Klein et Yakin avaient déjà travaillé ensemble à Grasshopper. Yakin en tant qu'entraîneur, Klein comme vice-président et membre du conseil d'administration. Cette phase s'était terminée suite à des divergences de vue entre plusieurs clans et avait débouché sur le limogeage de Yakin et le retrait de Klein au printemps 2018.

Ces derniers mois, Yakin a travaillé avec peu de réussite au FC Sion. Après une série de trois matches sans point et sans but, l'ancien international a été mis en congé en Valais début mai. Les raisons n'étaient pas seulement liées aux mauvais résultats mais aussi à un comportement jugé manquant de professionnalisme selon le président sédunois Christian Constantin. Yakin n'avait pas dormi dans l'hôtel de l'équipe à la veille d'un match à Zurich.

En revanche, l'image de Yakin à Schaffhouse est intacte. Au cours des huit mois sous sa direction de décembre 2016 à août 2017, l'équipe de Challenge League était passée de la dernière place jusqu'au 4e rang en fin de saison et a même occupé la tête au début de la suivante. Quand Yakin est parti pour Grasshopper, le FC Schaffhouse était leader sans avoir concédé le moindre point.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin